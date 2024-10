Der Kabarettist Uwe Steimle machte bei seinem jüngsten Auftritt im Kulturhaus einen Witz auf Kosten von Juden. Bürger fragen in einem offenen Brief nun nach Konsequenzen.

Uwe Steimle in Salzwedel

Uwe Steimle bei seinem Auftritt am 19. September in Salzwedel.

Salzwedel. - Ein Witz, in dem ein Jude sowohl als Geizhals als auch als Kunde im Rotlichtmilieu auftaucht. „Die Pointe funktioniert vor allem über das antisemitische Stereotyp vom geldgierigen Juden“, sagt Michael Schüßler, Projektreferent der Meldestelle Antisemitismus RIAS Sachsen-Anhalt, der den Vorfall für den RIAS-Jahresbericht Sachsen-Anhalt dokumentiert hat. Auch Leser der Volksstimme zeigen sich beunruhigt und haben deswegen nun einen offenen Brief an die Stadt Salzwedel geschrieben.