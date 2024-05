Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - Touristen und Einheimische, die eine öffentliche Toilette aufsuchen wollen, stehen im Burggarten erneut vor verschlossener Tür. Gleich mehrmals sind in den vergangenen Wochen die Münzautomaten aufgebrochen worden. Dabei seien keine Schätze an Münzgeld zu holen – aber es entstehen Schäden in Größenordnungen, erklärte Bürgermeister Olaf Meining am Mittwochabend in der letzten Stadtratssitzung dieser Wahlperiode.