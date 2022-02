Verkehrsbehinderungen: Wieder Demonstration in Salzwedel

In Salzwedel kann es am Wochenende aufgrund einer Demo zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund ist aber nicht die Corona-Politik.

Salzwedel - Wer am Sonnabend in Salzwedels Stadtzentrum unterwegs ist, muss mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund dafür ist eine angemeldete Demonstration. In diesem Fall geht es aber nicht um die Corona-Politik.