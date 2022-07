Landesschulamt ermittelt zu Betrugsfall Verratene Abi-Prüfungsthemen: Deswegen schwärzten Abiturienten ihren Lehrer in Sachsen-Anhalt an

Ein Lehrer hatte seinen Schülern Hinweise zu den Abi-Prüfungen gegeben. So äußert sich das Landesschulamt zu dem Fall an einem Gymnasium in Sachsen-Anhalt.