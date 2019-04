Im Altmarkkreis Salzwedel wird der Bürgerpreis 2019 vergeben. In vier Kategorien stehen insgesamt 20 Kandidaten zur Auswahl. Das Foto zeigt Kandidaten des Bürgerpreises 2018. Foto: Fabian Laaß

Im Altmarkkreis Salzwedel wird der Bürgerpreis 2019 vergeben. In vier Kategorien stehen ab sofort 20 Kandidaten zur Abstimmung.

Salzwedel (vs) l Ihre Herzen schlagen für ihre Region. Sie sind jung und voller Ideen oder geben ihre langjährigen Erfahrungen weiter. Sie sind im Alltag für andere da, opfern ihre freie Zeit oder engagieren sich kommunalpolitisch immer ein bisschen mehr.



Nun sollen sie dafür auf besondere Weise geehrt werden: Mit dem Bürgerpreis unter dem Motto „Zukunft braucht Zusammenhalt", vergeben von der Volksstimme, dem Altmarkkreis Salzwedel und der Sparkasse Altmark West.



20 Bürgerpreiskandidaten, die eine Jury aus Vertretern des öffentlichen Lebens vor wenigen Wochen aus insgesamt 49 Vorschlägen auswählte, erhalten am Freitag, 21. Juni, im Rahmen der feierlichen Eröffnung des Drömlingsfestes auf dem Areal des Schlosses Kunrau ein besonderes Dankeschön für ihr ehrenamtliches Engagement.



Sie treten an in den vier Kategorien „Jungen Ehrenamt", Alltagshelden", „Lebenswerk" und „Kommunales Ehrenamt".



Wer von ihnen den Bürgerpreis 2019 jeweils in seiner Kategorie gewinnt, wird nun bis zum 25. Mai in per Abstimmung entschieden.



Und das Mitmachen lohnt sich: Unter allen, die an der Abstimmung teilnehmen, werden drei attraktive Preise verlost. Diesmal warten ein „biber ticket"-Gutschein im Wert von 50 Euro, ein Rollkoffer von „travelite" (H50 x B 35 x T 20 cm) im Wert von 35 Euro und ein „Fire 7 Tablet" von „amazon" im Wert von rund 65 Euro auf drei glückliche Gewinner.



Zur Abstimmung geht es hier.