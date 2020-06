Der Naturerbeverein Vissum sorgt sich um Schleiereulen. Die Ehrenamtlichen beringten Tiere in Trafohäuschen.

Arendsee l Leben Schleiereulen in Trafohäuschen und wenn ja wie viele? Dieser Frage gingen Ehrenamtliche des Naturerbevereins Vissum vor einigen Tagen nach. Los ging es in Liesten (Salzwedel). Von dort aus wurden die Objekte in Ladekath, Rademin, Vissum, Kläden, Schrampe und Zießau besucht. Mario Firla aus Havelberg kümmerte sich um das Beringen. Dabei werden kleine Metallringe mit einer Zahl an einem Fuß befestigt. „So kann man sie immer wieder erkennen“, schreibt Jolien Kettmann, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Verein absolviert.

Die Erfolgsrate wird von den Ehrenamtlichen als hoch eingeschätzt. In jedem aufgesuchten Turm haben sich Eulen niedergelassen. Insgesamt sind es 27 Jungeulen. Beringt werden konnten 16 Tiere, die anderen sind zu jung. Der Verein hat diese Objekte vor dem Abriss gerettet und als Domizil für Tiere eingerichtet. In nächster Zeit werden die übrigen Trafohäuser näher betrachtet und wenn möglich auch wieder Eulen beringt.