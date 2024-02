Im Rahmen eines Workshops an der Volkshochschule des Altmarkkreises können Jugendliche ihre Wünsche an den Salzwedeler Stadtrat erarbeiten.

Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Salzwedel - Mehr Beteiligung von jungen Menschen in der Kommunalpolitik wünscht sich der Salzwedeler Stadtrat schon länger. Eine Jugendfraktion in dem Gremium oder gar ein Jugendparlament haben sich jedoch trotz verschiedener Initiativen in dieser Richtung im vergangenen Jahr noch nicht gebildet. Nun will Bildungsreferentin Cathleen Hoffmann vom Verein Miteinander das Anliegen wieder einen Schritt voranbringen.