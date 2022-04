Vom Schnäppchen bis zum Wiedersehen bei Arendsee

Schernikau - „Mich zieht es seit Jahren immer wieder zurück in meine alte Heimat“, erzählt die 83-jährige Heidi Schmachtenberg aus Solingen am Sonnabend in Schernikau. Geboren in Salzwedel, aufgewachsen, zur Schule gegangen und ausgebildet ist sie in Solingen. „Mit meiner Familie floh ich als Kind 1952 über die Jeetze in den Westen“, erinnert sie sich beim Kaffeekränzchen.