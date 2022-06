Von Arendsee in die Welt: Polizei rettet Storch aus der Altmark

In Mechau nahe Arendsee gab es seit den 1990er Jahren kein Storchennest mehr. Dies änderte sich 2021 und gleich die ersten Monate hatten es in sich, die Tiere sorgten mehrfach für viel Aufmerksamkeit.

Mechau - Konnten Bruterfolge bei den Störchen in Mechau verzeichnet werden? Auf diese Frage und die Anzahl der Tiere gibt es in der Region unterschiedliche Antworten. Kein Wunder, denn es war ohne Zweifel für den Ort ein besonders spannendes Storchenjahr. Für Aufklärung sorgt Thomas Koberstein. Er ist ehrenamtlicher Storchenbetreuer im Altmarkkreis Salzwedel und hat die tierischen Entwicklungen in dem Dorf genau dokumentiert.