Von Hansestadt zu Hansestadt: Wie eine Hamburgerin Salzwedel für sich entdeckt

Salzwedel - Im Rahmen ihrer Journalistenausbildung hat es eine junge Frau nach Salzwedel in den Norden Sachsen-Anhalts verschlagen. Vom großen Hamburg in die Provinz. Die Reise hatte sie mit einigen Vorurteilen angetreten. Doch es kam ganz anders. In einem Erlebnisbericht schildert sie, warum die Baumkuchenstadt doch allerhand zu bieten hat und was sie zu einem lebens- und liebenswerten Städtchen macht.