Vorerst wohl keine Tanzpartys mehr in Salzwedel

Salzwedel - Am Montag dieser Woche hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Regierungschefs der Länder beschlossen, dass Diskotheken und Clubs in Innenräumen zu schließen sind, sobald der Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner an sieben Tagen in Folge bei über 350 liegt. Im Altmarkkreis Salzwedel ist das schon seit Wochen der Fall.