Winfried Füchsel nahm Ende März 2018 seinen Preis mit Verspätung an und spendete sein Preisgeld für den Erhalt der Uhr im Kluthturm Arendsee. Foto: Helga Räßler

Die Einheitsgemeinde Arendsee lobt auch in diesem Jahr den Kunst- und Kulturpreis aus. Jetzt werden Kandidaten gesucht.

Preisträger bisher 2011 – Klädener Karnevalsverein und Gustav-Nagel-Förderverein 2012 – Theatergruppe Sanne-Kerkuhn und Pfarrer Bruno Knoche 2013 – Verein „De Dörpstroat“ Neulingen und Dirigent Jürgen Luckas 2014 – Triathlonfüche Osterburg und Naturfotograf Paul Meitz 2015 – Landfrauengruppe Sanne-Kerkuhn und Heimatchronist Otto Mewes 2016 – Frauenchor Kleinau und Jugendfilmcampchef Norman Schenk 2017 – Dorfgemeinschaft Dessau & Freiwillige Feuerwehr Dessau und Stadtrat Uwe Walter 2018 – Frauenchor Arendsee und Winfried Füchsel

Arendsee l „Der Kunst- und Kulturpreis Arendsee wird nach Gründung der Gemeinde im Jahr 2010 seit 2011 auf dem alljährlichen Frühlingswirtschaftsempfang vergeben. Die Preisträger sind Gruppen und Einzelpersonen, die durch ihr Engagement in Sachen Kultur besonders hervorstechen“, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Zwar gab es auch schon in den 1990er Jahren Kulturpreisträger, aber .die Aufzeichnungen sind lückenhaft und erst 2011 kam Regelmäßigkeit in die Preisvergabe.

Einreichung bis 18. Februar

Auch in diesem Jahr ruft Bürgermeister Norman Klebe im Namen des Sozialausschuss- vorsitzenden Thomas Schlicke dazu auf, Vorschläge für die nächsten Auszuzeichnenden zu unterbreiten. Bis zum 18. Februar können diese mit Begründung im Sekretariat im Rathaus eingereicht werden. Als Kriterien gelten, dass das ehrenamtliche Engagement in der Region erfolgen muss, dass das Wirken über einen längeren Zeitraum anhält, dass es gemeinnützig und im Interesse und zum Wohle der Gemeinschaft, zugunsten von Kindern und Jugendlichen sein soll. Eine Bereicherung kultureller und gesellschaftlicher Werte wird ebenfalls vorausgesetzt. Engagement im rein privaten oder wirtschaftlichen Bereich wurde vom Kulturausschuss bereits vor einem Jahr ausgeschlossen.

Die Preisverleihung ist am 22. März, beim Empfang im Integrationsdorf.