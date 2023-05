Salzwedel (vs) - Zum 11. Mal steigt am Wochenende 8., 9. und 10. September das Festival Wagen & Winnen – Kunstperlen in Altmark und Wendland. Das Motto lautet in diesem Jahr: „convivere. kunstvoll zusammenleben“.

Die Regionen Altmark und Wendland wollen sich wieder von ihrer künstlerischen und kulturellen Seite zeigen. Staunenswertes und Außergewöhnliches sowie Musik und Performance werden an dem Wochenende in der Zeit 11 bis 18 Uhr auf Höfen und in Ateliers präsentiert.

Zu erleben sind Ausstellungen und Darbietungen an außergewöhnlichen Orten mit regionalen und überregionalen Künstlern sowie Kunsthandwerkern. Dazu können sich Künstler noch bis Dienstag, 20. Juni, und sogenannte Hofpaten bis Sonnabend, 10. Juni, unter www.wagen-winnen-altmark.de/download anmelden. Die Eröffnung ist am Freitag, 9. September, in der Kulturnische in Salzwedel.