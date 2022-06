Warum alle Mitarbeiter der Salzwedeler Kreisverwaltung ein Meeting mit ihrem Chef wollen

Landrat Michael Ziche hat am Donnerstag sicherlich mehr Termine als üblich.

Salzwedel- Mit einem sonst üblichen 12 bis 14-Stunden-Tag - und in den vergangenen Zeiten der Pandemie sicher wohl auch länger - wird es am Donnerstagmorgen wohl nicht abgehen: Denn am 9. September feiert der Chef der Salzwedeler Kreisverwaltung seinen 60. Geburtstag. Und zwar mit einem kleinem Empfang. Gratulieren werden ihm ganz sicher auch viele seiner Mitarbeiter. Immerhin eine stattliche Zahl.