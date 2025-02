Warum das Wahlverfahren in Deutschland so sicher ist

Salzwedel. - In den Sozialen Medien kursierten in jüngerer Vergangenheit auch in Deutschland immer wieder Gerüchte, es hätte Manipulationen, Unregelmäßigkeiten und Wahlbetrug gegeben. Etwa bei der Europawahl im vergangenen Jahr sollten Wahlhelfer die Ergebnisse manipuliert haben, so die Gerüchteküche im Internet. Die Bundeswahlleiterin registrierte hingegen keinerlei Auffälligkeiten.