Warum Salzwedel das Wegwerfen von Zigarettenstummeln nicht ahndet

Zigarettenstummel auf dem Gehweg der Neuperverstraße in Salzwedel: Es ist nur eine Stelle von unzähligen. In der gesamten Innenstadt liegen welche, ob auf Gehwegen, Straßen und in Parkanlagen.

Salzwedel - Sie sind klein, recht unscheinbar, aber in der Masse auffällig: Zigarettenstummel. In Salzwedels Zentrum sind sie besonders präsent, verharren sie doch in den Fugen des Kopfsteinpflasters. Das achtlose Wegschnipsen der Kippen hat enorme Auswirkungen auf die Umwelt – und wird trotzdem in der Hansestadt nicht geahndet.