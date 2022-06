Was die Gebrüder Grimm mit dem Untergrund von Salzwedel zu tun haben

Wasserleitungen aus Kiefernstämmen, Schierkasten und Knüppeldamm: Bei den Arbeiten an Salzwedels Burgstraße werden Ausschnitte der Geschichte freigelegt. Teils reichen die archäologischen Funde bis ins Mittelalter. Es ist ein Abtauchen in die Vergangenheit der alten Hansestadt.

Salzwedel - „Etwas tiefer. Ein bisschen nach rechts. So bitte halten.“ Archäologe Uwe Fiedler vermisst mit seinem Kollegen René Leupold die Funde in Salzwedels Untergrund. Aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Burgstraße bekommen die Männer derzeit Einblicke in die Geschichte der alten Hansestadt. Nun ist ihnen eine besondere Freilegung gelungen.