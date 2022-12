Weihnachten in Salzwedel: Kneipe und Musik statt Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Während die meisten zu dieser Zeit wohl bei ihren Familien sitzen, geht es in Salzwedels Traditionsclub rund. Für viele Heimkehrer ist ein Besuch im Hanseat Pflicht.

Im Hanseat wird Weihnachten an den Knöpfen gedreht – zumindest denen vom Mischpult.

Salzwedel - Es ist eine Tradition, worüber man außerhalb von Salzwedel mitunter die Nase rümpfen dürfte. Während deutschlandweit zur Weihnachtszeit die Familien ganztägig geschlossen beieinandersitzen, steppt in der Hansestadt der Bär. So auch in diesem Jahr, wenn das Hanseat wieder zum großen Treffen lädt.