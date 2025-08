Jede Menge an den Straßen abgestellter Unrat verärgert in Salzwedel Bürger und Touristen. Kontrolleure der Stadt sind unterwegs und versuchen, die Verursacher zu ermitteln.

Welche Strafen Sperrmüllsünder in Salzwedel erwarten

Unrat in den Straßen der Stadt

In der Stadt Salzwedel liegt wieder jede Menge Müll rum.

Salzwedel/me. - Ein immer wiederkehrendes Ärgernis bestimmt aktuell das Stadtbild in Salzwedel: Sperrmüll. Dabei geht es nicht um jene Gegenstände, die kostenfrei von der Deponie GmbH abgeholt werden, sondern um Abfälle, die uneinsichtige Leute einfach in gelben und anderen Säcken vor die Tür werfen, wie massenhaft an der Neuperverstraße geschehen. Dort hatte sich bereits ein übler Gestank ausgebreitet.