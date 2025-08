Wernigerode/sr. - Nicht nur Antiquitätenfans kennen seinen Namen: Friedrich Häusser. Er gehört seit zehn Jahren zum Händler-Team der beliebten TV-Show „Bares für Rares“. Zu Hause ist der 72-Jährige im Landkreis Harz. Er wohnt in der Gemeinde Huy, führt ein Geschäft in Quedlinburg und eins in Wernigerode. Im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke verrät er seine Lieblingssommerorte in seiner Wahlheimat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.