Ein eingespieltes Künstler- und Handwerkerteam gestaltet das Programm zur Kulturellen Landpartie in Klein Grabenstedt.

Klein Grabenstedt/Wendland l Zum Startwochenende der 30. Kulturellen Landpartie (KLP) schoben sich bereits am Sonnabend und Sonntag wieder lange Auto-, aber auch Fahrradkarawanen durch das benachbarte Wendland. Doch nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in der nördlichen Altmark, in Barnebeck und Klein Grabenstedt, wurden viele Besucher an den beiden „Wunde.r.punkten“ begrüßt. War es am Kindertag noch etwas weniger Zulauf, konnten sich die Künstler und Handwerker in Klein Grabenstedt am Sonntag über mehr interessiertes Publikum freuen, auch das Wetter spielte dabei mit.

Zur Stammbesatzung auf dem Hof von Christian Lappe (Tischler) und Susanne Laschütza (Autorin, Grafikerin) zählt unter anderem Silke Toepfer aus dem niedersächsischen Seelze. Die Hutmacherin beriet am Sonntag mit großer Freude eine Kundin, die bei den heißen Temperaturen schnell eine passende Kopfbedeckung benötigte. Claudia Jockisch aus Bad Segeberg besuchte bereits das zweite Mal die KLP und berichtete, dass auch sie mit dem Fahrrad unterwegs sei.

Wahnsinnsnatur

Eine weitere Frau erzählte im Gespräch mit der Volksstimme, dass sie eher zufällig auf die KLP gestoßen sei und diese im Rahmen eines Urlaubs nun das erste Mal besuche. „Das ist eine Wahnsinnsnatur hier, eine Augenweide“, erzählte die Norddeutsche, von ihren ersten Erfahrungen mit der Landschaft am Grünen Band zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Sie empfand das Ambiente vieler KLP-Orte als „entschleunigend“, weil man überall etwas zu schauen finde. Schnell kamen die beiden Besucherinnen mit Silke Toepfer ins Gespräch.

Bilder Hutmacherin Silke Töpfer bei der Anprobe. Claudia Jockisch aus Bad Segeberg ließ sich in Klein Grabenstedt gerne beraten. Foto: David Schröder



Handwerk aller Art steht häufig im Mittelpunkt – zum Beispiel Hüte in Klein Grabenstedt (oben) oder Lampen in Bülitz (unten). Foto: David...



Ein typisches Bild zur KLP-Zeit im Wendland. Viele Besucher fahren die „Wunde.r.punkte“ wie hier in Bülitz unweit der Landesgrenze zu Sachsen-...



Neben der Hutmacherin präsentierte auch wieder der Salzwedeler Mario Bönicke seine Gebrauchskeramik. Willy Schmitz und Satu Heinicke verkaufen an ihrem Stand italienisches Olivenöl. Heinicke bot Besuchern auch die Erfahrung mit tibetischem Heilyoga an. Weiter gestalteten die Hofbesitzer ein breites Programm. Ein kleines Hofcafé und der gemütliche Garten laden indes zum Verweilen ein. Daneben erzählt eine Ausstellung des BUND allerhand Wissenswertes zum nahen Grünen Band.