Wendländer und Altmärker einander noch immer etwas fremd

Jeebel/Volzendorf - Am Brandenburger Tor in Berlin fiel das große Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in diesem Jahr wegen Corona aus. Nicht so am Grenzstreifen zwischen Jeebel und Volzendorf. Dort organisierten die Familien von Siegfried Bartling und Fritz Schernikau aus Volzendorf und Erdmann Schulz aus Jeebel zum 32. Mal ihre ländlich-rustikale Einheitsfeier. Etwa auf halber Strecke zwischen beiden Dörfern unter einer Eiche, die sie gemeinsam 1990 dort gepflanzt haben, bauten sie Tische und Sitzbänke auf. Wilfried Bettzieche, Ortsbürgermeister von Riebau, steuerte einen großen Laib selbst gebackenen Sauerteigbrotes bei. Dazu gab es Griebenschmalz, andere Kleinigkeiten und Getränke.