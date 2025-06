Wer in der Altmark die 112 wählt, landet in der Leitstelle Stendal.

Altmark. - Wer in der Altmark die 112 wählt, landet in der Leitstelle Altmark in Stendal. Ob Verkehrsunfall, Brand oder technische Hilfeleistung, von hier aus wird die Rettung organisiert. Und Tage wie Montag, wenn im Sekundentakt Notrufe eingehen, sind für das Team herausfordernd, aber immer gut organisiert. Im Falle eines Unwetters sei der Dienst sogar gut planbar, versichert Matthias Wollenheit, Chef der Leitstelle, gestern im Volksstimme-Gespräch.