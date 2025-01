Sandra Schröder (links) und Daniela Böttcher werben für den Baumkuchen auf der Grünen Woche in Berlin. Foto: Marco Heide

Salzwedel/Berlin. - Mit einem „Moin“ und einem Lächeln im Gesicht begrüßt Daniela Böttcher ihre Standnachbarn auf der Grünen Woche in Berlin. Seit dem 16. Januar ist sie mit ihrer Kollegin Sandra Schröder auf dem Messegelände am Funkturm. Von morgens bis abends sind die beiden am Stand der Erste Salzwedeler Baumkuchenfabrik und dabei gibt es einiges zu erleben.