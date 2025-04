Die Industrieunternehmen der Hansestadt exportieren nur wenig in die USA und sind deshalb von den drohenden US-Zöllen meist nur indirekt betroffen. Bei einem Hersteller ist dies jedoch anders.

Salzwedel. - Ein Fruchterzeugnis für Babys in Form eines Drops zum Lutschen geht seit etwa anderthalb Jahren von in Salzwedel in die USA. Nun könnte es sich für die US-Verbraucher durch die neuen Trump-Zölle verteuern.