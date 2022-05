Wie die Westmusik in den 1960er Jahren nach Salzwedel kam

Als die Rockmusik im Westen erfolgreich wurde, überwand sie sehr bald auch die innerdeutsche Grenze. Zeitzeuge Dietrich Preuß erinnert sich, wie sich in Salzwedel Jugendliche damals dem Diktat des Ost-Schlagers unter widrigen Umständen entgegenstellten.

Salzwedel - Aus persönlichen Kontakten zwischen Musikern und Kulturförderern in Salzwedel und dem Wendland Mitte der achtziger Jahre entstand später der Local-Heroes-Wettbewerb (die Volksstimme berichtete). Weniger bekannt ist, dass die Wegbereiter für diese Entwicklung in der Jeetzestadt bereits in den 1960er Jahren dem allgegenwärtigen deutschen Schlager den Kampf ansagten.