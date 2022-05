Wie ein besserer Zugang zum Arendsee geschaffen werden soll

Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen haben in Arendsee die Möglichkeit, erholsame Urlaube zu verbringen. Doch dies geht nicht ohne Hindernisse. Es gibt Ideen, wie sich die Situation verbessern lässt.

Uwe Hundt (links), Daianira Leja und Norman Klebe diskutierten am Integrationsdorf Arendsee über Möglichkeiten, Arendsee für Urlauber mit Behinderungen attraktiver zu gestalten.

Arendsee - Wer zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hat praktisch keine Chance, Badefreuden im Arendsee zu erleben. Es ist schon ein Problem, überhaupt an das Ufer zu kommen. Dies betrifft nicht nur, aber insbesondere Gäste des Integrationsdorfes Arendsee (IDA). Von dort aus gesehen ist für Urlauber das Strandbad an der Lindenstraße am nächsten. Und für genau diese Einrichtung gibt es einen Plan.