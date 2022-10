LGBTQ Wie in Salzwedel ein Ort für queere Menschen entstehen soll

„Könnte bunter sein“ steht auf einem komplett grauen Flyer, der die Neutorstraße mit Blick auf die Kultur-Nische zeigt. Dreht man ihn um, ist die Straße in Regenbogenfarben getaucht. In der Kultur-Nische soll mit der „Szene“ ein Raum für queere Menschen in Salzwedel geschaffen werden.