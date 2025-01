Bei der Info-Veranstaltung zum Windpark war der Saal in Bonese voll besetzt . Am Dienstag tagt dort der Gemeinderat.

Bonese. - Nun könnte es mit dem Windpark Diesdorf-Dähre, der 2024 für viele hitzige Diskussionen gesorgt hat, ganz schnell gehen – zumindest was das baurechtliche Fundament betrifft, das die Gemeinderäte in Diesdorf und Dähre gießen müssen. Als nächstes tagt der Dährer Gemeinderat am Dienstag, 28. Januar, ab 19.30 Uhr im Saal in Bonese. Die an die Gemeinderäte verschickte und für die Bürger einsehbare Tagesordnung spart eine Beschlussvorlage aus, die den Ratsmitgliedern nachträglich zugegangen ist.