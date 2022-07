Wir sind noch da – Gewerbetreibende feiern in Salzwedel

Salzwedel (be) - Mit Ständen für Einzelhändler, einer Hüpfburg, einer Modenschau und viel Musik startete am Sonnabend auf dem Platz vor dem Bürgercenter die Gewerbeschau der Werbegemeinschaft Salzwedel. Zeitgleich hatten an verschiedenen Orten in der Stadt Veranstaltungspunkte des Festivals Wagen & Winnen ihre Tore geöffnet, und auch das Vereinsfest im Burggarten zog viele Besucher an.