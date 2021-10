Ein Schülerin zeigt in einer Klasse ihren negativen Corona-Schnelltest. In Schulen im Altmarkkreis Salzwedel gibt es aktuell allerdings eine steigende Zahl an Covid-19-Infektionen.

Altmarkkreis (vs) - Im Altmarkkreis Salzwedel schnellt die 7-Tage-Inzidenz in die Höhe. Sie liegt nach Angaben des Robert-Koch-Institutes nun bei 133. Allein 33 Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus wurden am Mittwoch (20. Oktober) gemeldet. Eine Schule in der Region ist besonders betroffen.

Wie der Kreis mitteilt, gebe es aber aktuell "keinen Hotspot oder eine lokal eingrenzbare Region". Alle Städte und Gemeinden des Altmarkkreises seien gleichermaßen betroffen, teil das Presseteam mit.

Dennoch bereite der auffällige und rasche Anstieg von positiv Getesteten in Kitas und Schulen der Region "große Sorgen", äußert sich Landrat Michael Ziche. "Allein am heutigen Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt des Altmarkkreises 15 laborbestätige Neuinfektionen von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren gemeldet", heißt es in der Kreismitteilung. Besonders hoch sei die Zahl der Infizierten am Gymnasium in Gardelegen, heißt es weiter. Für ganze Klassenstufen dort habe Quarantäne angeordnet werden müssen.

Deshalb hat der Pandemiestab des Altmarkkreis entschieden, "die Testpflicht in Schulen für die ersten zwei Wochen nach den Ferien auszuweiten“, wird Landrat Michael Ziche zitiert.