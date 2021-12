Zahl der Todesfälle im Altmarkkreis Salzwedel steigt weiter

Salzwedel (vs) - Die Zahl der Todesfälle im Altmarkkreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich um drei erhöht. Ein 79-jähriger, ein 70-jähriger und ein 60-jähriger Mann sind in Folge an oder mit einer Corona-Infektion verstorben, informiert das Presseteam des Altmarkkreises. Im Krankenhaus befinden sich aktuell fünf Patienten in intensivmedizinischer Behandlung.

Zudem sind 105 Neuinfektionen an einem Tag zu verzeichnen. Sie wurden in den Bereichen der Einheits- und Verbandsgemeinden Beetzendorf-Diesdorf, Gardelegen, Klötze, Arendsee, Kalbe und Salzwedel registriert.

Zu den von Infektionsfällen betroffenen Gemeinschaftseinrichtungen zählen die Kindertagesstätte Märchenland in Kalbe, die Kita Dorffüchse in Henningen, die Grundschule Wilhelm Busch Brunau, die Grundschule Kalbe, die Lessing-Ganztagsschule in Salzwedel, die Sekundarschule in Kalbe, die Berufsbildenden Schulen in Salzwedel und ein Pflegeheim im Bereich Salzwedel, teilt das Presseteam mit.

Aktuell sind 951 Menschen in der Westaltmark aktiv infiziert. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 670 und ist wieder leicht gestiegen.