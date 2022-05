Zigaretten gestohlen: Einbruch in Salzwedeler Discounter

In Salzwedel wurde in einen Discounter eingebrochen. Dabei hatten es die Täter auf Zigarettenschachteln abgesehen. Ein Fährtenhund kam zum Einsatz, die Kripo ermittelt.

Salzwedel (vs) - Beim Discounter Penny in Salzwedel ist eingebrochen worden. Am Mittwoch (5. Mai) gegen 22 Uhr ging die Meldung der Alarmanlage im Polizeirevier ein. Wie die Beamten mitteilen, war bei Ankunft der Polizisten kein Täter mehr vor Ort. Dafür waren die Schäden sichtbar. „Die bislang Unbekannten öffneten gewaltsam die elektrischen Schiebetüren des Supermarktes und verschafften sich Zugang zum Gebäude“, teilt Franziska Hotopp von der Polizei mit.

Das Behältnis, worin sich im Discounter die Zigarettenbefinden, brachen sie auf, nahmen Zigarettenschachteln mit und flüchteten schließlich. Den dadurch entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall und hat nach eigenen Angaben bereits mehrere Spuren sichern können. Zu diesem Zweck kam auch ein Fährtenhund zum Einsatz. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 03901/84 80.