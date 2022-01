Zweites Salzwedeler Vereinsfest soll im Park des Friedens starten

Salzwedel (vs) - Große Freude bei den Kickerfreunden: Mit einer Spende von 500 Euro bedanken sich die Lady Lions Salzwedel bei dem Verein für sein Engagement rund um das 1. Salzwedeler Vereinsfest, welches im vergangenen Jahr erstmals ausgerichtet wurde.

Zu wenig Platz im Burggarten

Präsidentin Jeannette Schulz und Bianka Niemeyer übergaben die Spende an den Vorsitzenden der Kickerfreunde, Marco Heide, im Park des Friedens. Dort soll am Sonnabend, 18. Juni, das zweite Salzwedeler Vereinsfest stattfinden, da im Burggarten bei der Premiere zu wenig Platz war. Zum Erfolg des Premieren-Festes trugen auch die Lady Lions bei. Sie waren einer von 30 Vereinen, die die Party unterstützt haben. „Das erste Salzwedeler Vereinsfest war eine gelungene Veranstaltung, die vielen Menschen Freude bereitet hat. Es war schön zu sehen, was die Vereine gemeinsam leisten können, wenn jemand vorangeht und sie zusammenbringt“, lobt Jeannette Schulz die Initiative der Kickerfreunde.

Erstes Treffen im Frühjahr geplant

„Ich freue mich sehr, dass die Lady Lions Salzwedel nicht nur das Vereinsfest kulinarisch bereichert haben und auch in diesem Jahr wieder bereichern werden, sondern uns auch bei der Finanzierung unterstützen“, merkt Marco Heide an.

Der Vorsitzende der Kickerfreunde lädt alle Salzwedeler Vereine dazu ein, sich an der Veranstaltung am 18. Juni zu beteiligen. Interessenten können sich per Mail an info@kickerfreunde-saw.de melden oder über Facebook und Instagram mit dem Verein Kontakt aufnehmen. Im Frühjahr soll es ein Treffen mit allen Beteiligten geben, um die zweite Auflage zu planen.