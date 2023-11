Eggersdorf. - Schaurig ging es am Montag in Eggersdorf zu. Dort veranstalteten die Sportler des TSV Blau/Weiß Eggersdorf ihre diesjährige Halloweenparty, die inzwischen zweite Auflage ihres beliebten Gruselfestes. Die Organisatoren Franziska Köhler, Ina Wohlgemuth und Maria Kuhne sowie viele fleißige Helfer haben keine Mühen gescheut und für die kleinsten Sportler des Vereins und die zahlreichen Besucher eine schaurig-schöne Veranstaltung mit einem bunten Programm organisiert.

Der Platz vor dem Sporthaus wurde dazu entsprechend ausgestaltet und geschmückt, sodass sich alle in die Zeit von Graf Dracula versetzt fühlten. Aber auch die reifere Generation zog sich ein dem Anlass entsprechendes Kostüm an, denn bei der Wahl des schönsten Kostüms durften nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen mitmachen. Bei den Kindern sicherten sich die Plätze eins bis drei Maia Durrhak vor Charlotte Kuhne und Liam Oßwald. Kathleen Greupner belegte bei den Erwachsenen den ersten Platz vor Ralf Tacke und Franziska Köhler.

Die Organisatoren der Halloweenparty. Fotos: Klaus-Dieter Schmidt

Geschickte Hände konnten an diesem Abend ihren bereits zu Hause vorgefertigten geschnitzten Kürbis zur Schau stellen, denn auch hier wurden die schönsten und einfältigsten Gestaltungen prämiert. Mit den Plätzen eins bis drei bei den Kürbisschnitzern wurde gekrönt Charlotte Kuhne, gefolgt von Maia Durrhak und der Familie Bethge. „Welches Kostüm und welcher Kürbis gefallen dir am besten?“ Diese Frage konnten die Besucher nach genauer Betrachtung auf einem Stimmzettel ankreuzen, in dem sie für jede der drei Kategorien ihre Favoriten auswählten.

Sportliche Betätigung an verschiedenen Stationen, künstlerische und kreative Beschäftigungen waren bei den Kleinen am Basteltisch gefragt. Beliebt war auch das Stockbrot backen an den offenen Feuerschalen. Für die kleinsten Gäste gab es viele Beschäftigungen, die für Abwechslung und Unterhaltung sorgten. Die ältere Generation vergnügte sich hingegen am Imbissstand.