Die Ruder-Abteilung von Union 1861 Schönebeck kann sich über eine Förderung in Höhe von 10.000 Euro freuen. Was machen die Sportler mit dem Geld und mit welchem Hauptproblem haben sie zu kämpfen?

10.000 Euro Förderung: Was Schönebecks Ruderer mit dem Geld anfangen

Nach der Scheckübergabe führten Schönebecks Ruderer durch ihr Bootshaus, welches sich direkt an der Elbe befindet. Rund 40 Boote – moderne wie auch schon ältere Modelle – sind hier untergebracht.

Schönebeck. - Über eine satte Förderung in Höhe von 10.000 Euro können sich die Mitglieder der Abteilung Rudern von Union 1861 Schönebeck freuen. Das Geld stammt von der Stiftung der ehemaligen Kreissparkasse Bernburg für die Region Schönebeck und Bernburg und wurde am Donnerstag von Landrat Markus Bauer (SPD) und Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) an die Sportler übergeben. Wofür das Geld ausgegeben werden soll, wissen die Ruderer schon ganz genau.