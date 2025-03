Der Tierschutzverein Salzlandkreis schenkt Tieren in Not seit 15 Jahren eine zweite Chance. Eine Geschichte von Engagement, in der Ehrenamtliche für Hund, Katze und sogar Schlange sorgen.

15 Jahre tierisch engagiert: Tierschutzverein Salzlandkreis in Eickendorf gibt Tieren in Not eine zweite Chance

Schönebeck/Eickendorf. - „Auch der Tierschutzverein kann keine Couch, kein Zuhause ersetzen“, so beschreibt Christine Strempel, die Vorsitzende des Tierschutzvereins Salzlandkreis, treffend das Wesentliche für die geretteten Tiere: ein liebevolles und dauerhaftes Zuhause. Der ehrenamtliche Verein setzt sich in Eickendorf mit Hingabe für das Wohl von Tieren in Not ein, bietet ihnen Schutz und Fürsorge.