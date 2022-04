2021 (k)ein Weihnachtsmarkt für Schönebeck

Nur eine der beiden Traditionellen besinnlichen Weihnachtsmärkte findet im Jahr 2021 in Schönebeck statt.

Szenen wie diese wird es in diesem Jahr vor dem Schönebecker Rathaus nicht geben.

Schönebeck - Besinnliche Stimmung herrscht zumindest an einem Wochenende in der Vorweihnachtszeit auf dem Marktplatz vor dem Schönebecker Rathaus. Der Duft von Glühwein und Kinderpunsch liegt immer dann in der Luft, wenn Jens Kurth von der Schönebecker Eventagentur modus vivendi zum Weihnachtsmarkt lädt. Coronabedingt war der Markt allerdings bereits 2020 ausgefallen und jetzt steht fest: Auch 2021 wird es zumindest vor dem Schönebecker Rathaus keinen Weihnachtsmarkt mit besinnlicher Stimmung geben.