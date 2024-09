Schönebeck/Bördeland. - Nach einem Partybesuch soll es im Herbst vergangenen Jahres zu einer Vergewaltigung in einem Ortsteil der Gemeinde Bördeland gekommen sein. Im Schönebecker Amtsgericht ist nun ein 38-Jähriger aus dem Bördeland angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte eine besinnungslose Frau in ihrer Wohnung entkleidet und anschließend mit ihr den Geschlechtsakt vollzogen haben. Dabei habe die Frau auch ein Hämatom davongetragen. Die Anklage lautet Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.