Advent in Groß Rosenburg: So rockig wird gefeiert

Der Rosenburger Weihnachtsmarkt findet am 3. Dezember an einem ungewöhnlichen Ort statt: Es ist die Rockscheune des Niederländers Willem Janssen van Doorn in der Fabrikstraße. Im Advent ist aber noch mehr los.

Groß Rosenburg - „Lange haben wir überlegt, wann man das Weihnachtsfest wieder problemlos feiern kann. Corona hat die Welt ganz schön durcheinander gewirbelt. Viele Planungen, die gelaufen sind, mussten wieder in den Schubladen verschwinden – weil man ja nicht durfte“, blickt Ortsbürgermeister Michael Pietschker in die vergangenen beiden Jahre zurück. Doch in diesem Jahr ist alles wieder (fast) wie früher: Bereits wie zur Premiere 2019 findet der Rosenburger Weihnachtsmarkt unter dem Dach (und auf dem Hof davor) der Rockscheune statt. Was alles geboten wird: