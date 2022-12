Suchtberatung AWO Salzland Alkoholabhängig: Der schleichende Weg in die Sucht

Der Sanitäter in der Not? Fallschirm und Rettungsboot? Im Lied von Herbert Grönemeyer steckt so manche Wahrheit über den Alkohol. Bei Detlef Rose haben Bier und später Wein Schmerzen betäubt. Und in die Sucht geführt. Seit 13 Jahren ist der Schönebecker trocken.