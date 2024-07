Calbe. - In diesen Wochen sind wieder viele Radtouristen an der Saale auch in und um Calbe unterwegs. In der Ferienzeit wird sich die Zahl der Radfahrer an dem Fernradweg vielleicht noch einmal etwas erhöhen. Kommen doch jetzt die schönsten Wochen im Jahr.

Das Wetter wird im Sommer wieder stabiler und in der Regel trockener und wärmer. Das gilt zwar nicht für diese Woche, Dennoch herrschen in den Sommermonaten die besten Bedingungen, um die Saale zwischen der Quelle und der Mündung auf dem Fahrrad zu begleiten.

In Tippelskirchen kommen die Radfahrer dabei an, wenn sie zur Mündung fahren wollen. In Tippelskirchen können sie sich dabei noch einmal entscheiden, welche Route sie nehmen. Hier gibt es eine große Übersichtskarte, welche die beiden Routen auf beiden Seiten der Saale ab Calbe anzeigt. Das erfahren die Radfahrer allerdings erst vor Ort. Auf der Webseite des Trägervereins des Saaleradweges wird nach wie vor die Route über Trabitz und Groß Rosenburg grafisch in der Kate dargestellt.

Radweg an einer Stadt?

Es gibt nur einen kleinen Hinweis neben der letzten Etappe: Im Text wird erwähnt, dass die Radfahrer auch durch die Stadt fahren können. So heißt es hier: „Von Tippelskirchen aus können Sie die Fahrt auf dem Saaleradweg auch mit einem Besuch in der Rolandstadt Calbe verbinden. Die viereinhalb Meter hohe Rolandfigur auf dem Marktplatz zeugt von der historischen Bedeutung der Stadt. Seit mehr als vier Jahrhunderten ist die Region eine der größten Zwiebelanbaugebiete Deutschlands. Erfahren Sie mehr dazu sowie über die wechselvolle Geschichte der Stadt bei einem Besuch in der Heimatstube, die sich direkt am Markt befindet. Der Saaleradweg ist ab Tippelskirchen stadtseitig ausgeschildert und bringt Sie über den Marktplatz der Stadt in Richtung Tornitz. In Werkleitz stößt diese Routenführung auf den Verlauf des Saaleradweges, der von der Fähre Groß Rosenburg kommt und Sie weiter Richtung Barby führt.“ Warum die Strecke aber nicht auch grafisch auf der Karte dargestellt wird und den Radfahrern damit zeigt, wie die Routenführung verläuft, bleibt unklar. In der Vergangenheit hat sich der Trägerverein immer wieder auf die Kreisverwaltung berufen, die die Strecke über Groß Rosenburg als besser befahrbar ansieht. In den vergangenen Jahren hat die Saalestadt aber sehr viel Geld in den Ausbau des Saaleradweges in der Stadt gesteckt. Bis auf einen kleinen Abschnitt in der Bernburger Straße ist der Saaleradweg in der Kleinstadt in einem nagelneuen Zustand. Auch dahinter sei der Weg inzwischen hergerichtet und gut mit dem Rad befahrbar, meint Bürgermeister Sven Hause. In diesem Jahr soll der Saaleradweg in der Stadt auf beiden Routen auch noch Schutzhütten bekommen. Darin können die Radfahrer rasten oder sich auch mal unterstellen bei dem Regenguss.