Ambulanz Mobile Schönebeck beteiligt sich erneut am Tag der offenen Unternehmen. Am kommenden Sonnabend präsentieren sich 18 Firmen und öffnen die Türen für einen Blick hinter die Kulissen.

Eine Mannschaft von Ambulanz Mobile in Schönebeck ist vorbereitet. Am Sonnabend öffnen sich ab 10 Uhr die Türen des Unternehmens.

Schönebeck. - Wenn sich am kommenden Sonnabend die Türen von 18 Unternehmen in der Stadt Schönebeck öffnen, dann wird auch Ambulanz Mobile wieder mit dabei sein. Der Tag der offnen Unternehmen (TOU) ist für die Firma eine der wichtigsten Messen, die zudem im Heimatort stattfindet. Wer die Ambulanz-Fahrzeuge in Schweden, Niederlande, Spanien, Italien oder Slowenien schon einmal gesehen hat und mehr wissen möchte, kann übermorgen hinter die Kulissen der Produktion blicken.