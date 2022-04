Amtsgericht Schönebeck: Betrüger verurteilt

Schönebeck/Calbe - Der Betrugsprozess gegen den 39-jährigen Alexander Watermann (Name geändert) aus Bremen ist im Schönebecker Amtsgericht fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, zwei ältere Damen, unter anderem aus Calbe, betrogen zu haben. Er habe den Frauen angeboten, deren Lexika-Sammlungen für viel Geld zu verkaufen. Stattdessen soll er ihnen aber Kaufverträge für weitere Bücher sowie Darlehensverträge untergejubelt haben. Statt Geld zu erhalten, sollten die Seniorinnen also plötzlich tausende Euro für weitere Bücher aufbringen, so beispielsweise allein für eine Bibel über 9000 Euro.