Amtsgericht Schönebeck: Betrugs-Prozess gegen Ehepaar fortgesetzt

Schönebeck/Staßfurt - Das Verfahren gegen das Ehepaar Ceylan (Name geändert) wird im Schönebecker Amtsgericht fortgesetzt. Den Eheleuten wird vorgeworfen, dass sie das Jobcenter um mehrere tausend Euro betrogen haben sollen. Sie hätten Gelder bezogen, die ihnen nicht so zugestanden hätten. Laut Staatsanwalt habe das Ehepaar gegenüber den Behörden angegeben, getrennt zu leben. Tatsächlich hätten sie aber zusammen in einer Wohnung in Schönebeck gewohnt.