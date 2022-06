Amtsgericht Schönebeck: Buchhändler oder Betrüger?

Schönebeck/Calbe/Oschersleben - Der 39-jährige Alexander Watermann (Name geändert) aus Bremen muss sich auf der Anklagebank des Schönebecker Amtsgerichts verantworten. Er soll im Mai und Juni 2020 in zwei Fällen versucht haben, Seniorinnen in Calbe und Oschersleben um mehrere tausend Euro zu betrügen. Laut Staatsanwaltschaft war seine Art, die Frauen zu täuschen, in beiden Fällen nahezu identisch.