Amtsgericht Schönebeck: Fahrt ohne Führerschein war „einfach dumm“

Ein Mann asu Nienburg muss sich im Schönebecker Amtsgericht verantworten, weil er ohne Fahrerlaubnis mit einem Auto in Calbe unterwegs war.

Calbe/Schönebeck - „Es war unüberlegt. Es war einfach dumm. Das weiß ich selbst“, sagt der 32-jährige Nienburger Werner Base (Name geändert). Er ist im Schönebecker Amtsgericht wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft soll er mit einem Auto in Calbe unterwegs gewesen sein, obwohl er zu dem Zeitpunkt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Und an dem Vergehen ist ein Umstand besonders bitter.