Schönebeck/Nienburg/Calbe. - „Geldstrafen bringen nichts, Bewährungsstrafen bringen nichts. Ich weiß nicht, was ich noch mit Ihnen machen soll“, sagt Schönebecks Strafrichter Eike Bruns zur 33 Jahre alten Angeklagten. Die Frau aus Nienburg ist zum wiederholten Male wegen Fahrens ohne Führerschein angeklagt. Dafür droht der vierfachen Mutter nun Gefängnis, wie der Richter ihr im Verfahren klar macht.