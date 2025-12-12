Welche Gefahren bedeuten Hundehaufen in Magdeburg? Was bringen Kontrollen? Und wie steht es um höhere Strafen? Die Diskussion ist im Gange.

Wie süß! Auf der Wiese zurückgelassener Hundekot jedoch dämpft auch in Magdeburg die Sympathie für Hunde deutlich. Das gilt, obwohl nur einige Hunderhalter sich nicht um die Hinterlassenschaften ihres Tieres kümmern.

Magdeburg. - Nächste Runde in der Debatte um den Hundekot in Magdeburg: Während viele Halter brav zur Tüte greifen, sorgt eine kleine Gruppe Unbelehrbarer weiter für Diskussionen und Frust – bei Anwohnern zum Beispiel in Sudenburg, Eltern und Magdeburger Ratsfraktionen mit ihren Vorstößen. Und nun auch im Ausschuss für Umwelt und Energie. Dort ging es nicht nur um höhere Bußgelder, sondern auch um die Frage, ob Magdeburg in Zukunft stärker gegen „Tretminen“ vorgeht – bis hin zu einer Hunde-DNA-Datenbank.