Der Spielplatz in Elbenau erhält in den nächsten Tagen zwei neue Spielgeräte, weswegen dort gebaut wurde.

Anwohner erstaunt, warum auf dem Spielplatz in Elbenau gebaut wurde

Spielplatz in Elbenau

Auf dem Spielplatz in Elbenau sollen demnächst neue Spielgeräte errichtet werden.

Elbenau. - Dass Kinder ganz gerne auch mal tiefe Löcher buddeln, ist bekannt. Das Loch auf dem Spielplatz in Elbenau ist jedoch nicht der Fantasie und der Tatkraft der jüngsten Elbenauer entsprungen. Vielmehr hat der Bauhof hier ein Loch gegraben. Dazu teilt Frank Nahrstedt aus der städtischen Pressestelle auf Anfrage mit: „Auf dem Spielplatz in Elbenau hat der Städtische Bauhof die Vorbereitungen für neue Spielgeräte getroffen, die in den kommenden Tagen eingebaut werden sollen. Dabei handelt es sich um eine Federwippe sowie um ein Kleinkind-Spielgerät.“